"¡No busco convencer... busco que se haga justicia!”, Renata Haro rompe el silencio tras las declaraciones de Edna Monroy sobre Juan Diego Covarrubias
Renata Haro, esposa de Juan Diego Covarrubias, reapareció en redes sociales para aclarar por qué se ha mantenido en silencio tras las recientes declaraciones de Edna Monroy sobre presunta violencia. Entre otras cosas, señala que el lugar correcto para los temas legales es el ‘MP’. Aquí el video completo de su postura.