¿Regresaron? Tras los rumores de infidelidad, Ana Bárbara se habría reconciliado con su esposo

Ana Bárbara y Ángel Muñoz continúan en el ojo del huracán luego de que se revelaran temas de infidelidad. Ahora, algunos medios apuntan que la pareja habría retomado su relación tras el fuerte escándalo y que pasan sus días en California. Pancho Ugalde reveló que Ana Bárbara habría corrido a sus hijos Emiliano y José María para que su esposo pudiera volver a su lado; dicha situación se respaldaría con el mensaje que José Emilio emitió sobre la crisis familiar que atraviesa la cantante.