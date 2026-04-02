¿Por qué se dice que los perros y gatos no van al cielo?

Si tienes animales seguramente te has preguntado si ellos van al cielo, al igual que la creencia que refiere a cuando un humano muere, trasciende a mejor vida al cielo, lo cual tiene que ver meramente con la religión, ya que no hay alguna explicación científica de ello.

Los creyentes en la religión y expertos en ella, consideran que los perros, gatos o cualquier animal no pueden ir al cielo y a continuación te decimos el por qué.

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Según la religión: Los animales no van al cielo

La perspectiva religiosa apunta a que los animales no pueden ir al cielo y por supuesto que tienen su propia explicación, la cual refiere a que ellos no tienen la capacidad de entender o razonar, así como cumplir tanto como los mandamientos o la fe de la iglesia católica y cristiana, hecho que haría imposible su llegada al cielo.

Otra de las explicaciones que se han dado en cuanto a las creencias de doctrinas es que los humanos fueron hechos a la semejanza de Dios y los animales no, por lo que esto también sería un impedimento para que lleguen al más allá.

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La cultura náhuatl dice náhuatl sugiere que los animales van al cielo

Al contrario de ciertas doctrinas, una de las culturas más importantes de México, explica que los animales son sumamente importantes para el proceso donde ayudan a sus dueños a cruzar a la otra vida o a trascender al cielo, lo cual sería una forma en la que las mascotas también pasen a dicho lugar.

Ninguna de las dos explicaciones de creencias religiosas o culturales, están realmente comprobadas, por ello no tienen una verdad absoluta; sin embargo, los animales forman parte fundamental de la vida de los humanos, por lo que siempre sería una gran esperanza encontrarse con las mascotas después de la muerte.

