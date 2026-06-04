¿Los regaños no son suficientes? ¡Sergio Sepúlveda exige castigos en MasterChef 24/7!
¿Castigos ejemplares? Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares se enfrascaron en una discusión con Luz Elena y Flor Rubio por la falta de castigos en MasterChef 24/7.
Michelle y Camila quedaron salvadas luego de que el equipo de Ramahá ganara el reto, pero ¿hizo bien en salvar a Michelle? ¡Ojo al análisis de Carmen y Luis! Por su parte, Ricardo y Carmen arremetieron contra la maestra Isabel por regañarlos; después, la chef Zahie les propinó una fuerte llamada de atención. ¿Por qué exigieron castigos en MasterChef 24/7? ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 3 de junio 2026!