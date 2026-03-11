¿Por qué se acabó la pasión? La sexóloga Sandra Najjar explicó por qué pasa la desconexión de pareja
¿Las relaciones no se rompen de un día para otro? La sexóloga Sandra Najjar nos acompañó para orientarnos y profundizar sobre la desconexión de pareja. ¡Atentos a lo del celular!
¿Las relaciones no se rompen de un día para otro? Muchas veces dejas de conectar con tu pareja, se pierde la complicidad y las muestras de cariño ya no son las mismas. ¿Por qué pasa esto? ¿Se puede recuperar la conexión de pareja? La sexóloga Sandra Najjar nos acompañó para orientarnos y profundizar sobre la desconexión de pareja. ¡Atentos a lo que explicó del celular!