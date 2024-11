Silvia Pinal prefiere ya no ver las películas que la llevaron a la fama.

Una de las actrices más relevantes de la época de oro del cine mexicano, sin duda alguna es Silvia Pinal, quien cuanta con un gran número de proyectos cinematográficos en su trayectoria artística. Recientemente se dio a conocer que la actriz solía disfrutar viendo las películas que realizó a lo largo de su carrera, pero de un tiempo para acá prefiere ya no hacerlo.

Silvia Pasquel, durante un encuentro con reporteros, reveló que actualmente su mamá ya no se siente cómoda viendo los proyectos que realizó en el también llamado séptimo arte: “Le pones sus películas y dice ‘ay no, no’, como que ya las ha visto mucho. Como que no se quiere ver”, explicó la actriz.

Pasquel asegura que prefieren pasar el tiempo juntas realizando otro tipo de actividades para entretenerse como orar juntas o con juegos de mesa: “Rezo con ella, rezamos el Padre Nuestro, el Ave María, que me dé la bendición... Jugamos dominó o también lotería. El dominó le gusta mucho, pero sobre todo ganar”, agregó.



Además, dijo que su mamá ya no se preocupa por las controversias en torno a su familia y que intenta llevar un estilo de vida más tranquilo, pues recordemos que Silvia Pinal pasó por problemas delicados de salud algunos meses atrás, pero ya todo se encuentra mucho mejor.

“Ahora ya no se angustia por cosas triviales o pequeñeces. La veo feliz; convive con sus nietas, sus hijas, y todo, de alguna manera, sigue su curso; los engranajes se mantienen en movimiento”, finalizó.