inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Flor Rubio y Sergio Sepúlveda protagonizan una nueva polémica en el Sin Palabras!

Flor Rubio y Sergio Sepúlveda se enfrascaron en una calurosa discusión hacia la recta final del juego por culpa de un ‘crustáceo’. ¿Quién tiene la razón?

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

La polémica en el Sin Palabras de Venga La Alegría es ‘el pan nuestro de cada día’ y en esta ocasión, Flor Rubio y Sergio Sepúlveda se enfrascaron en una calurosa discusión hacia la recta final del juego. ¿Quién tiene la razón?

Sin Palabras VLA
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×