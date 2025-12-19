Así fue el último día de Pato Borghetti en Venga La Alegría

A finales de noviembre, Pato Borghetti anunció durante el programa en vivo de Venga La Alegría que se iba a retirar. Esto causó reacciones tristes ya que el conductor trabajó nueve años seguidos dando entretenimiento en información de calidad a las familias mexicanas. Por otro lado, dejó en claro que no se iba de su casa TV Azteca, sino que iba a continuar con proyectos distintos dentro de la empresa. Sin embargo, dijo que no podía adelantar más información. Aquí te contamos cómo fue su último día estando al aire.

¿Cómo fue el último día de Pato Borghetti en Venga La Alegría?

El programa inició con un emotivo abrazo de todos los conductores a Pato Borghetti, como acto amoroso a su despedida. Todos se mostraron felices utilizando los famosos “suéteres feos navideños”.

El programa se transmitió de manera normal con las secciones que se presentan todos los días. Uno de los momentos más divertidos fue cuando realizaron un famoso challenge navideño en donde todos mostraron sus mejores pasos. Pato enfatizó con nostalgia que ese era su “último challenge”.

Otro de los momentos estelares de Pato durante al programa fue cuando le pregunto a Alfredo Adame, participante de La Granja VIP, qué tan guapa era Flor Rubio en sus veintes, ya que la conductora ha estado muy de cerca en el proceso del programa, a lo que Adame afirmó que Flor Rubio siempre ha sido muy guapa y muy elegante. Esto demuestra el gran compañerismo y profesionalismo que siempre ha habido entre todos los conductores del programa.

Al final del programa se presentó un video muy emotivo con los mejores momentos de Pato, el conductor se mostró muy emotivo y expresó que ha estado presente desde hace muchos años, tiempo en el que pasó por una pandemia e incluso el temblor de 2017 en México. Mencionó que está muy agradecido con todos sus compañeros y con el público. Dijo estar emocionado por lo que viene aunque le duele ya no estar más en el programa cada mañana. Sin embargo, Pato dijo estar muy satisfecho por todo el trabajo hecho. "Estar en Venga La Alegría es como jugar en el Real Madrid", dijo el conductor.

Después de ese momento todos sus compañeros aplaudieron y se vieron muy emotivos. Sergio Sepúlveda le dijo que esa siempre será su casa, que lo tiene merecido por haberse puesto la camiseta del programa y de la empresa.

¿Qué dijo Odalys sobre la salida de su esposo Pato Borghetti?

La también conductora dedicó un emotivo video en su cuenta de instagram a su esposo en el que expresaba todas las felicitaciones a la carrera de Pato, una de nueve años llena de entrega y profesionalismo. Mencionó que todo lo bueno que ocurrió durante su estancia en el programa se vio reflejado en su familia además de que fue una etapa en donde el público pudo conocer más del conductor, no solo de su vida profesional.

“Me siento súper orgullosa de ti. El siguiente capítulo, será aún mejor”. Escribió Odalys en un mensaje en redes acompañado de un video lleno de fotografías memorables de la pareja y sus hijos en momentos muy especiales de sus vidas como viajes y su embarazo.