El pueblo de México donde los extranjeros más quieren hospedarse durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es un evento al que todos quieren acudir, sin importar que no sea de tu agrado el futbol, ya que es un evento que mueve masas. Por ello, los alojamientos en la CDMX están casi agotados, pero existe un pueblo donde tanto locales como extranjeros quieren hospedarse, debido a la cercanía que hay con la capital del país. Conoce dónde se ubica la cabaña maldita que un día perteneció a un gran artista.

Valle de Bravo es el pueblo donde los extranjeros y nacionales pueden hospedarse, ya que es una buena opción debido a su cercanía con la CDMX y las diferentes actividades que ofrece, y que puedes hacer cuando no haya partidos en el Estadio Ciudad de México. Esta es la playa de Quintana Roo donde es más probable que veas estrellas de mar fácil.

Verde de Valle cuenta con alojamientos accesibles durante el mundial.|México Desconocido

En una plataforma de renta de casas y departamentos, hay alojamientos accesibles, que van desde los 4 mil hasta los 6 mil pesos durante una semana. Por ejemplo, del 10 de junio al 18 de junio, que es cuando arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué hacer en Valle de Bravo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Valle de Bravo es un todo en uno, ya que ofrece a sus turistas aventuras, recintos antiguos por recorrer y rincones naturales dignos de película. De acuerdo con el portal México Desconocido, estas son sus principales atracciones:



Caminar por sus calles empedradas y apreciar las casas de adobe

Visitar el embarcadero y lago del lugar

Subir el cerro de la Cruz

Pasear por el barrio de Santa María Ahuacatlán, donde se ubican diferentes parroquias

Visitar la casa de oración Carmen Maranatha

Comprar productos locales en el mercado de artesanías

Relajarte en sus temazcales

Practicar Jetsurf

Visitar el Santuario de la Mariposa Monarca.

¿Qué comer en Valle de Bravo?

Este pueblo del Estado de México ofrece una gran variedad de alimentos a precios accesibles. Los fines de semana se instalan puestos ambulantes en la plaza principal donde se pueden degustar tacos, pambazos, tamales, pan de leña y elotes.

Los platillos imperdibles de este lugar son la trucha arcoíris, alcachofas y barbacoa de borrego. Mientras que sus bebidas típicas son el pulque, sambumbia y los licores de frutas que se producen en la región, como el membrillo, zarzamora, guayaba y anís.