Venga La Alegría | Programa 1 de abril 2026 Parte 2 | Bromas, confesiones, los mejores juegos y más
Pásala increíble este miércoles de Semana Santa con el programa completo de Venga La Alegría. Tenemos juegos, espectáculos y confesiones de los conductores.
Llegamos a la mitad de la semana con los mejores juegos en Venga La Alegría: hubo Sopa de Letras, Coordenadas y el infaltable Sin Palabras. Los Destrampados celebraron el Día de las Bromas y también traemos reportajes con deliciosos lugares para comer en CDMX.