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Venga La Alegría | Programa 1 de abril 2026 Parte 2 | Bromas, confesiones, los mejores juegos y más

Pásala increíble este miércoles de Semana Santa con el programa completo de Venga La Alegría. Tenemos juegos, espectáculos y confesiones de los conductores.

Llegamos a la mitad de la semana con los mejores juegos en Venga La Alegría: hubo Sopa de Letras, Coordenadas y el infaltable Sin Palabras. Los Destrampados celebraron el Día de las Bromas y también traemos reportajes con deliciosos lugares para comer en CDMX.

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