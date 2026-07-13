¿Cómo vender tu talento y habilidades al buscar trabajo? Los mejores tips de Luz María Saade, conferencista y escritora
Saber vender nuestras propias habilidades y talentos a veces puede resultar complicado al momento de buscar trabajo, pero aquí te contamos cómo puedes hacerlo a la perfección.
Todos nacemos y crecemos con ciertas habilidades, y a veces puede costar trabajo que podamos visualizar para qué somos buenos, sobre todo al estar rodeados de saboteadores externos y, peor aún, el autosabotaje. Luz María Saade llega a “En Buenas Manos” para darte los mejores tips y que puedas desarrollarte profesionalmente de la mejor forma posible y sepas venderte a la hora de buscar trabajo.