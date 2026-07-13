Revelan el elenco estelar de Mentiras All Stars con Belinda, Danna y Mariana Treviño

Alex Gou anunció oficialmente que Belinda, Danna y Mariana Treviño protagonizarán Mentiras All Stars, un proyecto que reunirá por primera vez a las tres artistas sobre el mismo escenario. El productor también confirmó que ya inkiciaron los ensayos y que la primera función se llevará a cabo el 12 de septiembre y la preventa de boletos arrancará el próximo 20 de julio.