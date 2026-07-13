En Exclusiva: Abogado de Kunno responde a la demanda que anunció Laura Zapata

Luego de que Laura Zapata anunciara una demanda por daño moral contra Kunno, tras las declaraciones del influencer sobre su secuestro ocurrido hace más de dos décadas, el abogado Gerardo Rincón fijó su postura. El litigante afirmó que revisa el contenido de los videos relacionados con el caso y sostuvo que, si existen fundamentos legales, la actriz está en su derecho de proceder.