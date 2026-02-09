inklusion logo Sitio accesible
"¡Que la dejen en paz!”, Victoria Ruffo defiende a Maribel Guardia y a su hijo José Eduardo Derbez

En medio de la pelea mediática con su exnuera, Imelda Tuñón, Victoria Ruffo no se guardó nada y mostró su apoyo total a Maribel Guardia. ¡Aquí lo que dijo de José Eduardo Derbez!

Venga La Alegría

En medio de la pelea mediática con su exnuera, Imelda Tuñón, Victoria Ruffo no se guardó nada y mostró su apoyo total a Maribel Guardia. Por otro lado, defendió a su hijo José Eduardo Derbez de las críticas por su vestimenta. ¡Aquí todos los detalles!

