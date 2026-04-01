Chef de Venga La Alegría se equivoca de gran manera en plena transmisión EN VIVO y dice el nombre de otro programa

Recientemente el Chef Rahmar estuvo visitando el foro de Venga la Alegría para cautivarnos con una de sus famosas y exquisitas recetas, donde incluso al final del segmento, fue felicitado por el elenco del programa pues se encontraba de cumpleaños, lo que generó un momento alegre y de felicidad.

Todo iba muy bien, hasta que al final, Rahmar agradeció a sus colegas y se despidió de la transmisión pero este se equivocó de una gran manera completamente en vivo, echando el momento “por la borda”, dejando ver la sorpresa y el descontento al aire, resultando en algo que nadie vio venir.

¿Cuál fue el error en vivo del Chef Rahmar?

Una vez terminada su receta, los conductores de Venga la Alegría se acercaron para celebrar con este su cumpleaños, a lo que Rahmar agradeció, pero a la familia de “Al Extremo”, lo que causó una gran reacción en vivo pues son programas completamente distintos.

La respuesta de sus compañeros no se hizo esperar pues en seguida Tábata, Kike, Viviann, El Capi, Ricardo y Flor estallaron en un grito, dejando ver el gran momento que el chef les había dado con esta equivocación completamente en vivo.

Incluso Kike decidió quitarle su pastel de cumpleaños, y por otro lado Ricardo recriminaba: "No Rahmar, qué bárbaro, está horrorosa la ensalada Rahmar”; junto a las risas de Flor Rubio y e resto del elenco que no se podía creer lo que acababa de escuchar.

¿Quién es el Chef Rahmar?

A lo largo de los años, el Chef Rahmar Villegas ha ganado un gran reconocimiento desde su aparición en MasterChef México en 2016 y posteriormente su adición a la familia de Al Extremo y Venga la Alegría, con quienes ha compartido grandes momentos en televisión nacional.

Poco a poco se ha convertido en una de las grandes personalidades de la televisión mexicana, sobre todo en temas de cocina, aunque esperemos que no confunda los ingredientes como los programas…