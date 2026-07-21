¡Así fue la visita de Zendaya y Tom Holland a la CDMX promocionando Spider-Man: Un Nuevo Día!

Zendaya y Tom Holland desataron euforia en la CDMX al presentar Spider-Man: Un Nuevo Día, que se estrenará el próximo 29 de julio. Como se ha vuelto costumbre, el público mexicano les mostró su cariño otorgándoles “la nacionalidad”. ¿Cuál es el secreto de la sólida relación de Tom Holland y Zendaya? Esto reveló la actriz. ¡Ojo al detalle del Barrio de la Telaraña!