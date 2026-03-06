Vocalista de Los Recoditos rompió el silencio tras las acusaciones de maltrato y violencia

Rafa González, vocalista de Los Recoditos, rompió el silencio y aseguró que probará su inocencia ante las autoridades competentes tras la denuncia pública que hizo su pareja en su contra por presunto maltrato. Aquí el video donde detalla lo que está viviendo. Mientras tanto, Los Recoditos suspendió al vocalista. ¡Ojo al mensaje que envió a su ahora expareja!