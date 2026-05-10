Conductores de Venga La Alegría rompen en LLANTO al recibir mensaje de sus mamás en el Día de las Madres (VIDEO)

Hoy domingo 10 de mayo 2026 se celebra el Día de las Madres y especialmente en nuestro país es una fecha importante para expresar todo el reconocimiento a ese ser que nos trajo a la vida y que ha luchado día a día por nuestro bienestar aún sin importar la edad que se tenga o si se está a la distancia por eso cualquier palabra que salga de su corazón hace que uno como hijo se quebrante e inversamente y muestra de ello fue en la emisión de hoy de Venga la Alegría fin de semana, donde los conductores se soltaron en llanto al hablar de sus mamás en esta fecha especial.

¿Cómo fueron sorprendidos los cunductores de Venga la Alegría fin de Semana?

A lo largo del programa de Venga la Alegría fin de semana corría como un día normal donde se celebraría el Día de las Madres, sin embargo, los que fueron sorprendidos fueron las mismas celebridades por sus respectivas mamás, durante las notas, consursos o secciones ellas se aparecían.

Olga Mariana recibió un video de parte de su mamá, Silvia Rosalia, quien dijo que se encuntra orgullosa de ella, asimismo, destacó que la ama, ante este mensaje, Olga señaló que ella siempre es su lugar favorito, destino inigualble y finalizó diciendo que desea parecerse más a ella.

Durante la emisión la señora Myriam Escobar, también sorprendió a Nicky Chávez al dejar unas palabras destacando todas las cualidades que tiene su hija a lo que la propia conductora se soltó en llanto al recordar que hace un año atravesaron un momento difícil, pero hoy tiene la fortuna de pasarla junto a ella.

También quien se quedó paralizado durante la sección Sin Filtro, fue Carlos Quirarte, al recibir en el foro a su mamá, la señora Nelly Beatriz, a quién no dejó de abrazar y besarla.

Pedro Prierto también fue quién se robó el corazón del público al tener una videollamada con su mamá, Mercedes Escobar, en su plática la señora le indicó que lo felicita por todos los éxitos que ha cosechado y que a pesar de la distancia debe de disfrutar también a su familia, mientras que el conductor aseguró que le reconoció todo lo que ha hecho por él y la invitó al programa.

Jawy, no se quedó atrás, pues también recibió un video con unas palabras de su mamá, Lorena González, el conductor no se cansó de decirlo lo mucho que la ama, mientras que su mamá indicó que se verían para celebrar y pasar juntos esta fecha.

Finalmente, Rey Grupero recibió a su mamá durante una dinamíca donde él no sabía que estaba compitiendo con ella, al verla no dudó en abrazarla y señalar que Doña Martha siempre ha sido su complice.

¿Por qué el Chef Ismael Zhu lloró en el Día de las Madres?

Durante el programa de este domingo, los conductores fueron sorprendidos por sus mamás, ya sea con visitas en el foro o con videos, sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando le tocó hablar al chef Ismael Zhu “Chino”, quien recordó que aunque su madre no se encuentra físicamente siempre aparece como nube en distintas partes.

Yo les quiero decir que aunque una mamá ya no esté físicamente su amor nunca nos deja y ellas siempre se quedan en nuestras costumbres, en las recetas, en los consejos, en la memoria, básicamente, en el tono de voz que lo sigues escuchando a pesar de tantos años.