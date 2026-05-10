Así han celebrado el Día de las Madres las celebridades en México

Hoy 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en México, festejo que comenzó a implementarse desde 1922, siendo el primer país latinoamericano en tener esta importante conmemoración, enalteciendo la gran labor que hacen las mamás dentro del núcleo familiar.

Al Extremo | Programa 9 de mayo de 2026

Ante la importante fiesta, son algunas celebridades las que han compartido imágenes del festejo, enalteciendo todo lo que han hecho. Es así que haremos un pequeño contenido sobre quienes se han unido al famoso festejo.

¿Quién celebró el Día de las Madres?

Hasta el momento, son muchas las celebridades que se han unido al festejo del Día de las Madres, donde algunos han hablado de todo lo que han hecho en el cuidado de sus hijos, mientras que otros aplauden a sus mamás desde las redes sociales. Estas son las personalidades en México que han celebrado la importante fiesta:

Emiliano Aguilar: Quien se ha destacado por sus múltiples polémicas, subió un carrusel de fotos de su mamá, agradeciendo todo lo que le ha aguantado, además de enviar una felicitación a todas las mamás.

Lucero: Quien subió fotos junto a sus hijos, resaltando el regalo que ha sido para ella al convertirse en mamá, recordando las sonrisas y los buenos momentos que ha vivido. Al final envió un mensaje de agradecimiento a su progenitora.

Bárbara Mori: Subió fotos de su madre en diversas etapas de su vida, con un mensaje corto y contundente.

Cazzu: A diferencia de otras celebridades, la cantante de Argentina envió una felicitación a todas las mamás, deseándoles una maternidad protegida, respetada y llena de amor.

¿Por qué el 10 de mayo es el Día de las Madres?

Se menciona que el Día de las Madres se celebra en mayo debido a que se consagra a la Virgen, siendo una importante fecha para festejar a la imagen religiosa más importante, además de que se escogió el día 10, ya que era cuando se pagaban las decenas antes; así lo explica la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Son muchas las celebridades en México que se unieron a la importante fiesta, ya sea que en sus redes sociales subían todos de su maternidad, felicitaban a sus mamás o aprovechaban el momento para agradecer a sus hijos por todos los años de felicidad.