Los 3 trucos para esconder los azulejos del baño sin gastar una millonada

Uno de los mejores trucos más buscados por el público es sobre cómo esconder los azulejos del baño, una técnica en la que podemos mejorar el aspecto de esa habitación evitando gastar una millonada para remodelar esos espacios.

Por suerte, en la actualidad ya existen 3 opciones que podemos usar, logrando obtener un buen aspecto en unos sencillos pasos. Para que lo puedas intentar, te detallaremos en qué consisten.

¿Cómo se pueden tapar los azulejos del baño?

Antes, para renovar las paredes de tus baños, era necesario contratar a alguien y gastar una millonada para lograr un acabado nuevo. Sin embargo, ahora es posible esconder los azulejos del baño, logrando un mejor aspecto en cuestión de segundos. Para que lo puedas intentar, te detallaremos 3 trucos infalibles:

Pintura: Una gran alternativa que no requiere de mucha mano de obra; solamente debes colocar pintura que se pueda adherir a la superficie de cerámica y resistente a la humedad; escoge tu color favorito para renovar tu espacio.

Microcemento: Puede resultar más pesada, pero igualmente lograrás tener un buen cambio; para ello es un microcemento para aplicar sobre los azulejos, logrando un acabado uniforme sin líneas y resistente a la humedad.

Paneles de PVC: En la actualidad, ya es posible encontrar paneles decorativos, logrando mejorar el aspecto de tu habitación en poco tiempo, sin la necesidad de tener que arrancar el material que ya hay en tus paredes.

#microcement #homedecor #interiordesign #showerremodel ♬ original sound - DecorativePlasterLA @decorativeplasterla Microcement applied directly over tile. No demo. No mess. Just a seamless transformation. We used Concretta by @MeodedPaint, a premium microcement that can be installed over almost any surface — showers, walls, floors, even ceilings. The result? A smooth, natural stone look that feels modern, timeless, and completely custom. This finish isn’t just beautiful — it’s built to last. ✔ Fully waterproof ✔ Seamless & durable ✔ One-of-a-kind artisan finish Fully elegant. Fully art. ✨ #venetianplaster

¿Se puede usar papel encima de azulejos?

Otra gran alternativa para esconder los azulejos del baño es sin duda el papel pintado, pero para ello es importante previamente limpiar y secar las paredes, además de usar un autoadhesivo, con la principal finalidad de que haya una mejor adherencia del producto y sin gastar una millonada en el proceso.

Ya no hay más pretextos para no renovar el aspecto de tu sanitario; solamente escoge uno de los trucos que te compartimos. Recuerda hacerlo con paciencia para que veas un mejor acabado, ya que el estrés o apurarnos puede generar un mal resultado.