Frida Urbina comparte foto con leyenda azul de Exatlón México y las redes sociales ya especulan un posible Shippeo

Frida Urbina subió una foto a través de su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, lo que llamó la atención de sus fanáticos fue que, la competidora de Survivor México lo hizo a lado de una de las leyendas Azules de Exatlón México, en este sentido, el atleta que está a lado de la creadora de contenido fue Nano Ilianovich, quien también es un profesor de artes marciales.

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Cabe señalar que, Nano Ilianovich está casado con la venezolana Kori Lugo, con quien tiene una hija y donde a través de sus redes sociales comparten fotos y videos de su vida; con esto se confirma que, la leyenda Azul y Frida Urbina son sólo amigos los cuales estuvieron en una reunión donde de igual manera estuvo presente Aranza Carreiro, otra exparticipante de Survivor México.

¿Quién es Nano Ilianovich?

Nano Ilianmovich es un atleta de alto rendimiento que también fue de la primera generación de participantes en competir en los circuitos de Exatlón México, su más reciente participación fue en la séptima campaña cuando Pato Araujo se accidentó y donde el mismo Capitán Coraje pudo coronarse campeón de la mencionada campaña.

A través de su cuenta oficial de Instagram, es como Nano Ilianovich comparte fotos de su vida cotidiana, el profesor de Artes Marciales Mixtas es un venezolano originario de Maracay. Este atleta estuvo en la primera temporada de Exatlón México a lado de grandes leyendas como: Macky González, Ernesto Cázares, Ana Lago, Daniel Corral y Antonieta Gaxiola.

¿Quién es Frida Urbina?

Frida Urbina es una creadora de contenido donde su más reciente reality show fue Survivor México, la también influencer fue la sorpresa de la quinta temporada de este programa conducido por Carlos Guerrero, y es que la YouTuber llegó como el último refuerzo y aunque varios de sus compañeros y la misma audiencia no apostaban mucho por ella, la actriz pudo avanzar varias semanas y dar la sorpresa, fue por ello que se ganó el respeto de los televidentes y de sus mismos rivales dentro de esta competencia.

