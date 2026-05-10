5 diseños de uñas gelish para manos medianas

El ‘gelish’ o también conocido como gel semipermanente es un esmalte de uñas que se destaca por aportar un color intenso y con una mayor fijación, ya que puede mantenerse por 21 días sin ningún problema, además de necesitar una lámpara UV para su secado instantáneo.

Cuando tenemos manos medianas, es importante escoger correctamente los diseños de uñas que vamos a portar; es así que te vamos a explicar qué estilos puedes usar con el gel en tu siguiente manicura.

¿Qué diseños de uñas deben usar las manos medianas?

Para quienes tienen las manos medianas, tienen una gran ventaja, ya que tienen una mayor variedad de diseños de uñas a usar, logrando lucir una manicura elegante y estilizada. Es así que consultamos con la IA de Gemini para conocer las mejores decoraciones en gelish que puedes usar:

Milky Nails con hojas de oro: En un rosa lechoso o blanco, coloca hojuelas de papel oro cerca de la cutícula para un look más sofisticado.

Francesa moderna con líneas micro: En un tono nude o beige, coloca una línea blanca ultradelgada sobre la punta de la uña; puedes hacerlo con un color pastel o metálico.

Ombré coreano: En un tono similar al de la base de tu uña, coloca un difuminado en blanco sobre tu punta y crea un degradado suave.

Rojo cereza con alto brillo: En un color rojo cereza o borgoña, añade un “top coat” para darle un brillo intenso a tu manicura.

“Cat eye” en tonos tierra: Agrega el efecto en color marrón, chocolate o café; alargan visualmente y el destello le da profundidad a tu mano.

¿Qué tipo de uñas le quedan mejor en manos medianas?

Para que tus manos medianas puedan tener un aspecto más alargado y estilizado, debes escoger correctamente la forma en que vas a tener tu manicura. En esos casos se recomienda el uso de las uñas almendradas u ovaladas, ya que lograrán aportar un aspecto más elegante.

Aprovecha las formas anteriores para que puedas lucir unos diseños de uñas de gelish favorecedores; recuerda que es posible aplicarlo sobre tu manicura natural o en extensiones de acrílico.