Mariana Seoane enfrenta dolorosa pérdida, fallece su madre, Stella García

En Venga la Alegría Fin de Semana compartimos la dolorosa noticia del lamentable fallecimiento de la madre de Mariana Seoane, Stella García.

Este 26 de enero de 2025, se reportó la muerte de la señora Stella García. La señora atravesó por una serie de tratamientos contra el cáncer durante meses. Este tratamiento lo tuvo que enfrentar a pesar de que hace un año la artista reportaba que sus estudios habían salido limpios.

Crédito: Mariana Seoane Instagram | @laseoaneoficial

La artista venía de haber publicado en redes sociales que se encontraba felíz de terminar un año más junto a su madre. “Gracias a Dios por permitirme llegar al 2025 junto al amor de mis amores, mi madre..! Muy agradecida también x estar con mi padre, familia y amigos queridos!! Soy bendecida” escribió Mariana Seoane al final del año.

¿Qué enfermedad tenía la mamá de Mariana Seoane?

Stella García recibió el diagnóstico de cáncer en 2019 y en junio de 2024 había celebrado junto a su familia que había superado ese difícil momento. Sin embargo, en julio de ese mismo año se enteraron de que la enfermedad estaba de regreso.

En ese momento, la actriz y cantante expresaban que ella y su familia estaban haciendo todo lo posible por darle la mejor calidad de vida posible. Desafortunadamente, no era del todo posible, pues ya no podía moverse por sí misma.

Mariana Seoane mantuvo la fe y, al igual que su madre, mantuvo siempre la frente en alto, pues, su madre tenía muchas ganas de vivir.

¿Quién es Mariana Seoane?

Mariana Seoane es una actriz y cantante mexicana. Nació el 10 de junio de 1976 y en 1995 inició su carrera en el mundo de la actuación. En 2003, lanzó su primer disco llamado Seré una niña buena, del que se desprendieron sus sencillos Me equivoqué, Que no me faltes tú y Propiedad privada. Gracias a este disco y su éxito con la canción de Me equivoqué, fue que se le apodó como La niña buena. Su segundo disco tendría su apodo como título y su primer sencillo sería Una de dos.



También te puede interesar: Emiliano Aguilar sintió feo no haber sido invitado a la boda de Ángela Aguilar