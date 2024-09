Los masajes que te debes hacer en la cabeza para acelerar el crecimiento de cabello

Hay ciertos momentos en la vida donde la cuestión capilar puede ir cambiando para mal y en definitiva presentarse una situación en la cuál empieces a tener menos volumen de pelo. La explicación radica en que este proceso, que le acontece a todas las personas se va acentuando con el envejecimiento y es una instancia que no podemos evitar que suceda. Ahora bueno, si puedes hacer algo para que no termine siendo tan dañina o ingrata y para la ocasión vamos a hablarte sobre los masajes que te debes hacer en la cabeza para acelerar el crecimiento del cabello.

Hay un punto en la vida donde tu pelo empieza a ser menos fuerte y la explicación a ello se sustenta desde distintas situaciones. Es una realidad que el estilo de vida que adoptes incide en esta causa y dentro de esto podemos destacar que los alimentos y bebidas que ingieres son un causante como también los niveles de estrés que manejes, así como los horarios de sueño y el consumo abultado, moderado o nulo de tabaco y alcohol incide mucho para esta causa, tanto para que vayas teniendo menos pelo como para que el mismo crezca con mayor lentitud. Ahora bien, es también cierto que hay mecanismos por los que se puede hacer algo, así que vamos con un buen consejo.

¿Cómo son los masajes que te debes hacer en la cabeza para acelerar el crecimiento del cabello?

Todos los expertos concuerdan en que los masajes en el cuero cabelludo son clave para estimular el crecimiento del pelo. Para el caso utilizar aceite de romero, el mismo que dilata los vasos sanguíneos y favorece el crecimiento de los folículos, es una muy buena idea.

Considera que masajear con frecuencia el cuero cabelludo termina siendo siempre un buen plan como también recortar las puntas abiertas como evitar los tratamientos químicos, cepillarlo de manera diaria y protegerlo del calor excesivo es un buen plan.

Hay especialistas que recomiendan no lavarlo todos los días, así como usar fundas de seda sobre las almohadas para terminar de reducir el daño es otro buen plan. Y por supuesto que adoptar un estilo de vida saludable es un buen método, y para la causa no viene nada mal aumentar la ingesta de proteínas como reducir los niveles de azúcar y alcohol para que este problema no termine siendo particularmente grave.