VIDEO: Rauw Alejandro sufre aparatosa caída en pleno concierto y sorprende su reacción

¡Aguas! El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro volvió a ser tendencia y no por realizar un impactante baile o por su impresionante energía sobre el escenario, sino que más bien por una aparatosa caída que tuvo en pleno concierto durante una de sus presentaciones en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Si no lo visto, aquí te dejamos el momento exacto:

Rauw Alejandro se cae en pleno escenario del Palacio de los Deportes

El intérprete de "Todo de ti", quien actualmente se encuentra en su gira, vivió un momento bochornoso frente a miles de asistentes; sin embargo, también sorprendió a todos cuando los fans, después de su caída, por la rápida e impresionante forma en la que reaccionó.

Así fue el momento de la caída

Los videos se viralizaron rápidamente. En todas las redes sociales se podía encontrar el video del cantante caracterizado como un catrín, en honor al Día de Muertos, cuando de repente se resbala y cae de espaldas contra el suelo.

Aunque el golpe se ve algo doloroso, eso no detuvo al artista, quien solo dio un respiro y en cuestión de segundos se reincorporó con un llamativo salto. Los fans quedaron fascinados, pues demostró seguridad, profesionalismo y una increíble condición física.

La reacción del público fue inmediata: entre aplausos y gritos, los asistentes celebraron la actitud del cantante, quien no permitió que la caída opacara en ningún momento su espectáculo.

Su gira por México continúa con gran éxito

Rauw Alejandro permanecerá por unos días más en México como parte de su gira, donde ofrecerá un total de 10 conciertos. Hasta el momento, ya ha cumplido tres de sus cinco fechas en el Palacio de los Deportes y continuará con su recorrido por Guadalajara y Monterrey.



6, 8 y 9 de noviembre – C iudad de México (Palacio de los Deportes)

– C (Palacio de los Deportes) 15 y 16 de noviembre – Guadalajara

18 y 19 de noviembre – Monterrey

A pesar del incidente, todo apunta a que Rauw seguirá conquistando escenarios con su energía y carisma inigualables.

