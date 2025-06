Venga La Alegría: Alicia Villarreal reveló que Cruz Martínez pudo dormirla para siempre

Sin titubeos, Alicia Villarreal expresó su opinión sobre la sociedad laboral que aún mantienen sus exparejas, Cruz Martínez y Arturo Carmona.

¿Qué opina Alicia Villarreal de la sociedad de Cruz Martínez y Arturo Carmona?

“Son iguales, o sea, se juntan porque son iguales. Uno porque se deja manipular y porque al otro le gusta tener el control, entonces, que se junten que ahí hagan sus cosas. Eso no tiene nada que ver conmigo, no es un plan que a mí se me ocurrió, ¿por qué se le ocurrió a la otra parte? ¿por qué ese señor habiendo tantos empresarios con bastante trayectoria y con bastante…? Hablemos de la parte musical porque si hablamos de esto, entonces invítenme a mí, o sea”, dijo Alicia Villarreal en entrevista con María Julia Lafuente de Telediario.

¿Melenie Carmona ya no vive con Alicia Villarreal?

En el mismo programa, Alicia Villarreal confirmó que su hija Melenie ya no vive con ella, pero dejó en claro que no es porque no la esté apoyando con la denuncia que interpuso en contra de Cruz Martínez por supuesta violencia.

“Eso fue desde antes, ella desde diciembre, teníamos meses hablándolo como una mamá que ha educado a sus hijos y que quiere que se vayan hasta que se casen, pero ella ya está en su plan y en su momento. Me duele y me lastima mucho que hablen cosas de mi hija que no son ciertas, no sé ni cómo se les ocurren y me duele porque no deja de ser una jovencita que no sabe cómo manejar las cosas”, añadió ‘La Güerita Consentida’.

¿Cómo fue la noche en que Cruz Martínez la quiso matar? Alicia Villarreal revivió la noche en que Cruz Martínez la quiso matar.

“Al grado que sientas que tu vida corre peligro… las tiene una persona que no se puede controlar porque es demasiado violenta, yo no se lo puedo permitir”, sentenció Alicia Villarreal.

Cuando la conductora le preguntó si Cruz Martínez la golpeó, Alicia Villarreal respondió que “sí, prácticamente él me pudo haber dormido para siempre”.

“No me agarres de sorpresa ni por la espalda porque eres un maldito cobarde, eres un maldito cobarde que no puedes hacer, no te lo voy a permitir. Era la primera vez que me pescó de esa manera”, añadió.

¿Podría perdonar Alicia Villarreal a Cruz Martínez?

“No es que si lo perdone, que lo perdone Dios porque yo ni siquiera tengo las dimensiones de un Dios, pero sí estoy en esta vida que me la regaló Dios y la voy a cuidar porque tengo una familia, porque yo me quiero”, finalizó.