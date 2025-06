Sebastián Ligarde tuvo depresión tras detectarse un tumor; ¿qué es la orinoterapia y cómo lo ayudó?

Sebastián Ligarde realizó polémicas declaraciones sobre su estilo de vida, pues aseguró que durante su etapa más oscura una de las cosas que lo ayudó a salir adelante fue la implementación de la orinoterapia.

Esta práctica es bastante polémica en el mundo de la salud, pues no está comprobada su efectividad a nivel de estudios científicos; sin embargo, son muchas personas, incluyendo al querido actor, quienes han testificado con su experiencia en favor de beber su propia orina.

Sebastián Ligarde narra su experiencia con la orinoterapia

El actor de telenovelas dijo practicar la orinoterapia a nivel de piel e ingesta en microdosis, aunque esto último ha sido más reciente pues busca “erradicar la diabetes tipo 2" que le habría sido diagnosticada.

Sebastián Ligarde dijo que se mantiene joven y saludable gracias a este proceso que consiste en aplicar su propia orina en el rostro desde hace 35 años, cosa que lo ha llevado a no tener arrugas ni cicatrices: “yo me pongo un chorrito, el primero de la mañana y me lo tallo en la cara, en el cuello y en las manos hasta que se seque, y lo repito 3 veces”, confesó.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el famoso también dijo tomar una gota sublingual de su orina por las mañanas, la cual fue aumentando hasta ingerir unas 10 gotas.

Además, el artista recordó que en 2022 vivió un momento crítico al caer en depresión luego de que se le detectó un tumor benigno, durante esta etapa perdió unos 25 kilos de peso, y fue la orinoterapia lo que ayudó a que mejorara su salud.

¿Qué es la orinoterapia?

La orinoterapia que practica está relacionada con la llamada “medicina alternativa”, pues no cuenta con sustento científico que avale su eficacia. Aun así, es implementada por muchas personas que dicen ver cambios y beneficios tras frotar su orina en la piel o beberla diariamente. También es llamada “terapia de orina” y se asocia con propiedades “mágicas” y espirituales.