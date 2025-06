Venga La Alegría: Danna podría estar preparando un dueto con Belinda

Danna podría estar preparando un dueto con Belinda, de esta manera la cantante nos dio a entender que podría ser una realidad.

¿Danna prepara un dueto con Belinda?

“Yo y Beli creo que hemos estado pensando muchas cosas, solamente lo vamos a dejar ahí en la sorpresa porque creo que va a ser un momento muy lindo y hay que trabajarlo muy duro, claro, estamos preparando cosas y los sorprenderemos en algún momento”, declaró Danna ante los medios, entre ellos Venga La Alegría.

Te puede interesar: Malilla las trae locas; Danna estuvo en el camerino del reggaetonero... ¿se viene colaboración?

¿Qué opina Danna sobre la prohibición de los corridos? Ante la posibilidad de hacer este dueto con Belinda buscando nuevos ritmos, como los corridos, le preguntamos si no se sentiría limitada por la reciente prohibición de este género musical y esto nos dijo.

“El género va más allá, lo que hagan los compañeros es muy punto y a parte a lo que sea un género musical, al final el corrido es un género que es difícil, obviamente y yo tengo amigos que los veo digo: ‘Es muy su nicho y es su manera de crear, en este caso Beli haciéndolo pop me parece brutal y una genialidad que tiene que fluir, no”, añadió Danna.

Te puede interesar: Esta es la FOTO por la que confundieron a Danna Paola con Yeri Mua

Así reaccionó Danna ante el tema de las críticas de las que constantemente ha sido víctima, sobre todo en redes sociales. “No le debe de importar a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, yo creo que una de las cosas más lindas que he aprendido en esta vida es ir como los caballos, hacia adelante y sin voltear a los lados, a estar enfocado en uno y en las personas que te suman. Estoy por cumplir 30 y me siento mejor que nunca, me siento más guapa, más valiente, más poderosa, en un momento de mucho crecimiento y yo creo que todos debemos estar en esa mentalidad y trabajar para que el exterior no nos invada y no nos oscurezca”, recalcó.

¿Qué dijo del éxito de Cazzu en México?

Luego de que Cazzu dijo que conocía a pocos artistas mexicano y una de ellas era Danna, así reaccionó la cantante. “Yo a Cazzu la amo, me parece una mujer increíble, talentosísima y como todas en esta industria, viene la revolución de las mujeres”.