Doña Rosa, madre de Jenni Rivera, compartió cuál es su estado de salud tras ser hospitalizada

Doña Rosa Saavedra, madre de Jenni Rivera, estuvo hospitalizada por casi dos semanas, tras presentar fuertes problemas cardíacos. Fue a través de su canal de YouTube donde dio detalles de la cirugía que le practicaron.

¿Qué dijo Doña Rosa Saavedra?

“Lo que pasa es que me pusieron un marcapasos en el corazón, comencé a sentirme mal, comenzó a subírseme la presión . Yo no entendía por qué estuve tantos días ahí, trece, doce días. No se dieron cuenta y me cambiaron el nombre”, dijo Doña Rosa.

Te puede interesar: Si Jenni Rivera estuviera viva, ¿en qué colonia de CDMX viviría, según la IA?

Historias Engarzadas - Jenni Rivera Parte 1 [VIDEO] Mónica Garza tuvo la oportunidad de platicar con Jenni Rivera pocos años antes de su muerte. Conoce la vida de esta original y polémica cantante, a través de sus Historias Engarzadas.

Fue su hija, Rosie Rivera, quien comentó que el doctor les explicó que su madre pudo haber sufrido un infarto por los problemas de salud que presentaba.

“El corazón está en dos partes, arriba y abajo, este está dando y este está dando, normalmente tienen un ritmo, están conectados en el ritmo, pues estaban desconectados”, declaró Rosie Rivera.

¿Cómo se encuentra Doña Rosa? La madre de Jenni Rivera explicó que ya se encuentra bien tras la cirugía y reveló que por el momento dejará de grabar episodios de Doña Rosa Cocina para su canal de YouTube, para cuidar su salud.

“Gracias a Dios hemos estado bien, quizá ya era tiempo que yo dejara de estar en la cocina y yo no quería hacer caso, me sentía débil”, agregó Doña Rosa.

Te puede interesar: Jenni Rivera: A 12 años de su fallecimiento la Diva la Banda es ‘Inolvidable’

De igual forma, aprovechó el momento para recordar cómo fue el inicio de su canal, mientras que Rosie empezó a llorar al escuchar a su mamá hablar del tema.

“Para mí fue muy bonito ver a mi mamá en paz, jugar, reírse. A mi papi comer saludable, comer muy bien y no le gusta comer en restaurante y sabe que mi mamá le va a cocinar bien y saludable”, finalizó Rosie Rivera.