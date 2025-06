Venga La Alegría: ⁠⁠Kenia Os revela cómo apoya a Peso Pluma tras la prohibición de los corridos

Kenia Os de esta manera nos respondió cuando le preguntamos sobre como apoya a Peso Pluma ante la prohibición de los narcocorridos.

¿Qué dijo Kenia Os?

“Como su pareja yo les puedo decir que estoy super feliz, emocionada de estar con él, de compartir momentos super lindos y nada, es super feliz y super bonito compartir con él, una pareja que me apoya y nos apoyemos mutuamente”, declaró Kenia Os.

¿Qué opina Kenia Os de la prohibición de los narcocorridos?

Ante la insistencia para que nos compartiera una opinión sobre la prohibición de este género musical y que afecta a su pareja sentimental, Kenia Os esto dijo.

“Es un tema del que no me compete hablar ya que soy una artista pop, entiendo que se me cuestione como su pareja, yo lo que hago es apoyarlo a él y sobre todo compartir momento felices, disfrutar el momento que tenemos juntos porque nos la pasamos trabajando.

Él está super enfocado trabajando, haciendo música al igual que yo, entonces, cuando nos vemos es compartir, disfrutar el tiempo entre nosotros que es lo más importante”, recalcó Kenia Os.

¿Peso Pluma le ha dedicado alguna canción a Kenia Os?

Al estar hablando sobre su relación amorosa, al cuestionarle si Peso Pluma le ha dedicado alguna canción así reaccionó. “Varias mi amor”, dijo la cantante.

¿Qué dijo sobre el nuevo disco de Belinda? Kenia Os fue una de las invitadas especiales de Belinda al lanzamiento de su nuevo disco “Indómita”, al respecto esto dijo.

“Creo que en este momento la industria en México está cambiando y lo estamos apoyando, estamos quitando esa enemistad que siempre se nos pone colaborando, haciendo música, haciando arte que es lo más importante y eso hace crecer la industria en México”, finalizó Kenia Os.