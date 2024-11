Ventaneando en el rodaje de Corazón de Campeón: Chávez vs Páez en Rosarito

Que se hagan a un lado Sebastián Rulli, Gabriel Soto y hasta Brad Pitt porque la Dinastía de Julio César Chávez y Jorge ‘El Maromero’ Páez, incursionarán en la actuación de la película “Corazón de Campeón: Chávez vs. Páez”, a cuya filmación asistieron las cámaras de Ventaneando en Rosarito, Baja California.

¿Es la película de Julio César Chávez?

En exclusiva para Ventaneando, Julio César Chávez declaró que “Chávez vs. Páez es la vida del ‘Maromero’ y su hijo y la vida de mis hijos. No es mi película, que quede bien claro, no, porque se está malinterpretando que es la película mía”.

“Es la película de mis hijos y estoy apoyándolos en todo. Estamos actuando, yo no soy actor, es una película muy conmovedora que le va a llegar a todos los corazones de todos los mexicanos, de todos los paisanos de Estados Unidos”, añadió el expugilista.

¿Qué dijo el ‘Maromero’ Páez? Por su parte, ‘El Maromero’ Páez dijo que “aquí estamos contentos, Julio está haciendo nuestra película que va a caer de lado toda la gente, pero no les voy a decir nada”.

“Si supieran lo que batallamos para juntar a estos dos campeones de México y el mundo, fui muy difícil”, dijo un miembro de la producción.

El ‘Maromerito’ Páez admitió que, tanto para él como para los hijos de Julio César Chávez, significó un reto total tener papás tan famosos. “El compromiso de tener apellido siempre pesa, pero ya como que sabemos nadar en esas aguas, pero estamos dándole con todo”.

¿Ya quedaron atrás las rencillas entre Julio César Chávez y sus hijos?

A propósito de hijos, Julio César Chávez admitió más tarde que los golpes más duros los vivió fuera del ring al distanciarse de ellos en diversas ocasiones, aunque hoy agradece que todo eso haya quedado atrás.

“Sí, la verdad porque fueron muchos años muy difíciles para la familia, pero ahorita Julio, mi hijo, está muy bien, Omar también, mi hijo Christian y, sobre todo, ver contentos a mis hijos. El reencuentro de Omar con Julio me tiene muy contento, que estén sanos, sin ninguna sustancia en su cuerpo porque vieron que Julio pasó momentos muy críticos, muy difíciles”, recalcó el campeón.

Sin embargo, confiesa que recientemente vivió un susto con su mamá, Doña Isabel González. “Mi mamá tuvo un problema muy serio, se nos estaba yendo mi madrecita. Tuvo un (problema) de acá de los pulmones, pero gracias a Dios ya está bien”.