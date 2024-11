Julio Preciado se emociona al hablar de su nieto más pequeño

Este martes 5 de noviembre se llevó a cabo el esperado bautizo de Héctor Lorenzo, el nieto menor de Don Julio Preciado. Fue en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en el centro de Mazatlán, Sinaloa, donde el pequeño recibió el primer sacramento de la religión católica.

A su salida, la orgullosa mamá, Juliana Preciado, se mostró emocionada por el evento, pues recordó que durante el embarazo tuvo algunas complicaciones que hoy son solo un recuerdo.

¿Qué dijo Juliana Preciado?

“Muy emocionada después de lo que pasamos para que este pequeñito esté aquí. Es un sueño hecho realidad, yo sé que vienen más aventuras con él, pero me siento segura, a salvo, el miedo que teníamos de que las cosas no salieran bien ya se fue. Estamos un poco más tranquilos, felices y con mucha gratitud hacia la vida y hacia Dios por este regalazo que nos mandó”, dijo la hija de Julio Preciado.

Aprovechó para compartir cómo su papá, la leyenda de la banda, está viviendo esta feliz etapa con su nieto luego de haberse sobrepuesto a consecutivos problemas de salud, incluido el trasplante de riñón que ella le donó.

¿Cómo disfruta Julio Preciado de su nieto? Vaya que Julio Preciado está disfrutando de su nieto Héctor Lorenzo, prueba de ello es la emoción que mostró al hablar del pequeño y de su bautizo en Mazatlán, Sinaloa.





“Estoy agradecido por la oportunidad maravillosa que me da la vida de poder disfrutarlo, lo comentaba con mi doctor Julio que, si me hubiera tirado, si me hubiera retirado hace 6 años que empecé con este problema no me hubiera tocado disfrutar todo esto que estoy disfrutando con Lorenzo”, dijo Julio Preciado.

“Es un regalo de vida. Dicen que se quiere más a los nietos que a los hijos, y yo digo que no es cierto, se quiere mucho a los hijos porque son parte de tu vida, fueron con quienes disfrutaste ser padre por primera vez, creo que a los nietos se les quiere mucho o se les da más tiempo porque tenemos más tiempo”.

Se enojan mis hijos porque les digo: ‘No te podía dar el tiempo a ti porque estaba trabajando para construir lo que tú tienes ahora. Sí, a Lorenzo le va a tocar disfrutar las mieles de un abuelo renovado, de un abuelo limpio, de un abuelo consentidor, así que qué te puedo decir”, añadió.

¿Su nieto seguirá su legado en la banda?

Es tanto el amor por su nieto, el primero que le da su hija Juliana, que la leyenda de la banda se aventuró que podía ser precisamente él quien continúe su legado en la música.

“Ojalá me tocara cantar algún día con él, o Dios quiera que le guste la música, que es lo más importante. Creo que Lorenzo es estrella, por eso trae esa estrella y creo que sería maravilloso que él siguiera este legado”, finalizó.