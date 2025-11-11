¡Carlos Rivera va por su primer concierto en La Plaza México!
Durante su aparición en la semana de los Latin Grammy en Las Vegas, Carlos Rivera anunció su primer concierto en La Plaza México. Aquí los detalles.
TV Azteca
Durante su aparición en la semana de los Latin Grammy en Las Vegas, donde condujo la entrega de premios Mujeres Líderes, Carlos Rivera anunció su primer concierto en La Plaza México. Además, contó cómo se formó el lazo afectivo entre él e Isabel de Pandora.
