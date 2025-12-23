inklusion logo Sitio accesible
"¡Me sentí menospreciada!”, Kim Shantal se sinceró sobre la polémica con Adal Ramones en La Granja VIP

Horas después de la Final de La Granja VIP, Kim Shantal, La Bea y el ‘Cacaraqueo’ esclarecieron distintas polémicas que vivieron en ‘La Granja’ VIP.

Ventaneando

¿Se imaginan a Pedrito sola como granjero? Fiel a su estilo, Pedro Sola introdujo a los finalistas de La Granja VIP, el llamado ‘Team Cacaraqueo': Kim Shantal, Teo, La Bea y ‘El Patrón’. ¿Imaginaban el éxito de La Granja VIP? Lo que nos contó Teo de su pareja, lo que más les perturbaba a los granjeros dentro del reality, Kim se sinceró sobre la polémica con Adal Ramones y mucho más. ¡No pierdas detalle!

