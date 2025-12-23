"¡Me sentí menospreciada!”, Kim Shantal se sinceró sobre la polémica con Adal Ramones en La Granja VIP

¿Se imaginan a Pedrito sola como granjero? Fiel a su estilo, Pedro Sola introdujo a los finalistas de La Granja VIP, el llamado ‘Team Cacaraqueo': Kim Shantal, Teo, La Bea y ‘El Patrón’. ¿Imaginaban el éxito de La Granja VIP? Lo que nos contó Teo de su pareja, lo que más les perturbaba a los granjeros dentro del reality, Kim se sinceró sobre la polémica con Adal Ramones y mucho más. ¡No pierdas detalle!