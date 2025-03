Daniela Castro revela por qué canceló su boda con Raúl Araiza tras 7 años de novios

A principios de la década de los 90, hubo un romance muy sonado en el medio del espectáculo. Los actores Daniela Castro y Raúl Araiza no solo eran novios en el melodrama “Cadenas de Amargura”, también lo eran en la vida real.

Se conocieron en 1988, ella de 19 y él de 25 años, durante las grabaciones de la telenovela “Nuevo Amanecer”, que producía Ernesto Alonso. Su noviazgo duró siete años hasta que Raúl Araiza le pidió matrimonio. Ella aceptó pero poco después se arrepintió y todo terminó.

En entrevista con Pati Chapoy para su canal de YouTube, Daniela Castro recordó esa etapa de su vida y admitió que ambos eran muy jóvenes e inmaduros. Cuando “El Negrito” le propuso matrimonio, su respuesta fue un sí absoluto, pero al transcurrir de los días, se echó para atrás, justo en Navidad.

Daniela Castro y Raúl Araiza aparecieron por primera vez en ERES en la edición número 1 (1988) @Danny_Castro17 @negroaraiza2 pic.twitter.com/AB5qa4zVKo — Revista ERES (@revista_eres) July 1, 2017

Raúl Araiza le entregó anillo de compromiso a Daniela Castro

“Pero de repente, ya con anillo y todo… es que es tremendo ese ‘Negro’… yo dije no, no me caso. Llegué con mi mama, me acuerdo que era un diciembre y le dije: ‘ma, no me voy a casar’. Ella había invitado a toda su familia a la cena de Navidad en casa de mis papás y le dije que cancelara. Ella me respondió que estaba loca, que cómo iban a cancelar si estábamos a tres días, yo le respondí que iría con Raúl para decirle que no me casaba”, platicó a la periodista para el podcast “Pati Chapoy, nada es lo que parece”.

Poco después, yendo a la cena pre navideña en casa de los papás de él (Norma Herrera y Raúl Araiza) le externó su decisión de cancelar todo y el actor no le creyó.

“Llegamos a la cena y me dijo, ‘¿qué te pasa, te duele el estómago?, qué onda y le dije: ‘no, no me duele el estómago, ni el corazón, no me duele nada, simplemente no me quiero casar contigo y no me creyó. Entonces, se hizo la cena de pre Navidad con sus papás”.

Daniela Castro cortó al Raúl Araiza en Navidad

Para la Navidad, ahora en la cena que ofrecían los papás de Daniela, le reiteró que no habría boda. “Él era un tipazo con mi familia, siempre fue muy linda persona. Llevó regalos para todos y ese 25 (de diciembre) le dije ‘no me caso’ y en febrero me fui a vivir a Los Ángeles. Aunque no nos casamos, tengo recuerdos muy lindos de él y de su familia; le tengo un gran aprecio, lo quiero mucho y Gustavo (su esposo) lo sabe. Ellos se saludan perfectamente bien, nos hemos encontrado algunas veces”.

Daniela Castro también fue novia del exportero Jorge Campos

Tiempo después, quien será protagonista de la telenovela Cautiva por amor en TV Azteca, aceptó ser la novia de Jorge Campos, exportero de la selección mexicana de fútbol. Su relación duró dos años.

“Tuve cuatro o cinco novios. Al primero no lo conocieron, luego fue Raúl Araiza y después Jorge Campos. Él era mi fan en ‘Cadenas de Amargura’ pero creyó que yo saldría con falda hasta acá (abajo de la rodilla), el mocasín y el moño”, comentó.

Al principio, ella no sabía quién era él, pues no era fan del fútbol. Cuando lo conocí, me pidió que bailáramos y le dije que no porque yo iba con un chavo de Monterrey. No sabía quién era ni me gustaba, pero su persistencia y el que era un hombre inteligente, me conquistaron. Cuando regresé a vivir a Los Ángeles, consiguió mi teléfono y me llegaban rosas y chocolates. Fue un gran tipo, sin embargo, creyó que yo era Cecilia Vizcaíno y pues no. Fui su novia, me pidió matrimonio, pero yo me reservaba para mi marido”, concluyó.