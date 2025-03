Daniela Castro revela a Pati Chapoy que perdió a dos bebés

Daniela Castro es una de las actrices más reconocidas de México. Aunque en sus más de cuatro décadas de trayectoria ha recibido los más grandes honores por su trabajo en grandes escenarios, en lo personal no todo ha sido miel sobre hojuelas.

En entrevista con Pati Chapoy para su canal de YouTube, Daniela Castro abrió su corazón para hablar acerca de aquellos episodios que han marcado su vida de una manera dolorosa. Uno de ellos: la pérdida de dos bebés antes de tener a sus tres hijos.

La actriz Daniela Castro tuvo dos abortos antes de que nacieran sus tres hijos. Crédito: @Mezcalent

¿Cuántos hijos perdió Daniela Castro?

“Antes de mi embarazo de Danka, pierdo a dos bebés y fue muy traumático para mí. Ya no me quería embarazar, decía, porque no quería vivir este sufrimiento”, comentó la actriz en el programa Pati Chapoy “Nada es lo que parece”.

Explicó que cuando esperaba a su primer bebé, a éste se le detuvo el corazón y tuvo que abortar, mientras que su segundo embarazo fue extrauterino. Aunque el sufrimiento fue inmenso, la actriz no cesó en su anhelo de tener una familia y el 10 de marzo de 2003 nació su primera hija Daniela, cuyo nombre artístico es Danka.

“Engordé 30 kilos, Pati, fue una cosa terrible”, recordó. En 2005 tuvo a Alexa y tras ausentarse un tiempo de las telenovelas, en 2009 regresó como estelar en “Mi pecado”. Aunque Daniela Castro se sentía plena, siempre mantuvo el interés de tener un niño y en 2013 llegó Gustavo.

¿Quiénes son los hijos de Daniela Castro?

Hay mucha inseguridad en este país y hay historias de terror en los antros, aunque sea el mejor y aunque vayan acompañadas, siempre hay un riesgo. Hasta que regresan a casa duermo y sí tienen horarios, porque el antro lo abren a las 11:30 o 12 de la noche máximo y ellas tienen que llegar a las 3 de la mañana a más tardar. Son buenas niñas, he tratado de darles los mejores consejos, los principios, una estructura moral y familiar. Me tocó una época de generaciones muy complicadas y muy difíciles,

platicó.

¿Qué le quita el sueño?, preguntó Pati Chapoy, y respondió que aquellas veces en que sus hijas salen de fiesta y llegan tarde a casa a sabiendas que son bien portados.

Daniela Castro protagonizará la telenovela Cautiva por Amor en TV Azteca

Fue a mediados de 2024 cuando se anunció con bombo y platillos las grabaciones de la telenovela Cautiva por amor , protagonizada por Daniela Castro, quien tras 40 años de trayectoria artística, se integró a las filas de TV Azteca.

En esta producción la actriz mexicana compartirá créditos con Litzy, PLutarco Haza, Osvaldo de León, Rossana Nájera, Érick Chapa y Alejandra Lazcano, entre otras personalidades. Ya están las grabaciones pero aún no se revela la fecha de estreno.