inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

Eduardo Zucchi debutará en el cine junto a su mamá, Itatí Cantoral

Conoce a Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral, quien se adentra en la industria del entretenimiento con un personaje mágico e intrépido.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×