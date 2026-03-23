En Exclusiva: Angela Aguilar luce espectacular anillo durante su presentación en Guadalajara

Tras realizar una gira con su familia el año pasado, Ángela Aguilar se presentó como solista en Guadalajara en un evento privado donde lució un espectacular anillo en su mano izquierda, lo que podría indicar que es el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal. Asimismo, tras concluir su participación se dio tiempo para convivir con sus fans que se encontraban en el lugar.