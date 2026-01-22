Entrevistas emblemáticas de Mónica Castañeda y la historia de la periodista con Chayanne

En el 30 aniversario de Ventaneando, se recordó las entrevistas emblemáticas de Mónica Castañeda, en donde destacó el supuesto “romance” entre la periodista y Chayanne. Todo comenzó en 2005, cuando la también conductora acudió a entrevistarlo y nació una conexión. Sin embargo, la relación entre el artista y la periodista se rompió cuando el cantante puertorriqueño fue criticado en el programa La Academia. Otro de los episodios más marcados en la carrera de Castañeda fue cubrir la detención de Irma Serrano, “La Tigresa”.