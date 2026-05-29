"¡La repostería me salvó!”, La chef Lili Cuéllar abre el corazón y revela secretos de MasterChef 24/7

¡Más repostería y más exigencia! La chef Lili Cuéllar nos acompañó para platicar de las novedades que hemos visto en MasterChef 24/7 y de paso, nos compartió algunos tips para cocinar como todo un chef de trayectoria.

¿Cómo hacer para transmitir su conocimiento a los participantes de MasterChef 24/7 en tan poco tiempo? ¿Cómo pudo salvar la repostería a la chef Lili Cuéllar?

¡Ojo a lo que la chef Lili comentó sobre los límites con los participantes de la cocina más famosa de México!