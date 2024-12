Tras 9 años en estado vegetal, fallece compositor de “La Niña Fresa”

El mundo de la música se encuentra de luto, debido a que el pasado 3 de diciembre falleció José Luis Gómez González, mejor conocido como “Ze Luis” y por ser el compositor de “La Niña Fresa”, tras permanecer en estado vegetativo durante más de 9 años.

La triste noticia se dio a conocer luego de que su hermana, Elida Gómez González, compartiera unas palabras a través de su cuenta de Facebook: “Familiares y amigos este día a las 10:20pm dejó de existir José Luis Gómez González en la Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, Colonia Condesa, en casa de sus padres. Lo despedimos con profunda tristeza Su esposa Ana Lilia, sus hijos y todos sus hermanos Yolanda Longoria, Ana Bernal, Chuy Gómez, Raquel Gómez González, Silvia Guadalupe Gómez Gonzáles, Tano Gómez y Judith Gómez”.

“Siempre de la mano hermano, nunca te dejamos caer, nunca te dejamos solo, te cuidamos y te protegimos hasta tu último suspiro, hasta que mi Dios Padre abrió sus puertas del cielo para recibirte corazón”, agregó.

Se desconocen los motivos de su fallecimiento, pero se sabe que el compositor tuvo un accidente 9 años atrás que lo dejó en estado vegetal, y fue precisamente su hermana quien tiempo después de este suceso brindó una entrevista a un medio de comunicación del estado de Tamaulipas, explicando los detalles:

“Tengo a mi hermano en cama desde hace 4 años, 5 meses, el sufrió un accidente en Houston, Texas. Andaba allá porque iba a presentar una obra de teatro, adaptación de uno de los libros que escribió, fue todo un éxito, pero se quedó ahí porque tenía otros proyectos. Un día se le ocurrió salir a dar un paseo en bicicleta y lo atropellaron, lo dejaron así como está en estos momentos, él abre sus ojos, nos mira, come, pero no sonríe, sabemos que nos escucha porque cuando le hablamos trata de voltear, estamos todo el tiempo con él, como hermanos nos prometimos que no va a pasar hambre ni fríos”, explicó Elida.

José Luis Gómez González alcanzó el éxito cuando el grupo Los Temerarios grabaron “Dice adiós tu mano al viento” en 1986, esto de acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México. Además, el grupo Los Mier grabó varias de sus composiciones, incluyendo “La Coloreteada”, así como colaboraciones con intérpretes de la talla de Antonio Aguilar y Vicente Fernández. Pero el tema que más gente recuerda es “La Niña Fresa”, una de las canciones más populares en México.