Entérate en foto del terrible drama de Doña Eva Mange Márquez, abuela de Thalía y Laura Zapata.

Las actrices denunciaron que su abuela fue víctima de maltrato en el asilo en el que se encuentra.

Hace un par de días la cantante mexicana Thalía denunció a través de sus redes sociales el maltrato que ha sufrido su abuela, Eva Mange Márquez de 103 años de edad, presuntamente a manos de sus cuidadores.

“Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables. Por ahora, no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida. ¡Muchísimas gracias a tod@s por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103!”, escribió la también actriz en su cuenta de Instagram junto a una foto de su abuela.

En busca de justicia

Pero fue Laura Zapata quien sí mostró las heridas de Doña Eva Mange a través de su cuenta personal de Twitter, donde además pidió cárcel para los responsables.

“Ella es mi guerrera y la amo!!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9”, escribió la actriz en la red social del pajarito.

“Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables” (sic), agregó Zapata.

Laura ha utilizado el hashtag #CárcelAResponsables para viralizar el tema y hacer conciencia sobre este al cual se han sumado muchas personas.

Doña Mange no estaba bien cuidada

Las escaras decúbito son úlceras provocadas porque los músculos y el tejido blando están presionadas contra la superficie por mucho tiempo, lo cual impide la circulación de la sangre y provoca que el tejido muera.

Un día después de denunciar las heridas de su abuela, Laura Zapata actualizó su estado y reveló que su abuela sufría de dolor a pesar de los analgésicos.

“Mi abuela pasa toda la noche quejándose a pesar de los analgésicos. Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Hoy le hicieron una curación de animal. A sus 103 años??? No lo entiendo”, escribió la actriz.

Así como ha recibido apoyo de muchos fans y amigos, algunos también han cuestionado a Zapata por no frecuentar más a su abuela y cuidar de ella, a lo que la intérprete respondió que debido a la pandemia no le es posible visitarla tan seguido como quisiera, además, todos los días se comunicaba con el lugar de cuidados y le mandaban fotos.

En entrevista con un programa Lauradijo que el asilo le ocultó que su abuela sufría de dichas úlceras. “Tiene unas heridas tremendas, no es posible que no se hayan dado cuenta de la condición física de mi abuela y me lo estuvieron ocultando información, fotografías y como yo no me he movido de aquí me están empezando a intimidar, pero no me dejo”, declaró.

“El día dos que me enteré sin percatarme bien de la situación abrí una carpeta de investigación contra la enfermera y contra quien resulté responsable”, agregó la media hermana de Thalía.

Hay más víctimas

También señaló que su abuela no es la única víctima de estas lesiones, pues ya apareció un nuevo caso, el cual dio a conocer también a través de su Twitter.

“No es un hospital, es un asilo de ancianos donde prometen por el dineral que cobran cuidar y proteger a tus ancianos, pero se quieren lavar las manos. Con esta denuncia que empecé a hacer ya apareció otra inquilina de este lugar con el mismo problema”.

Agregó que se encuentra en el asilo acompañando a su abuela, aunque el establecimiento ya ha intentado sacarla del lugar con intimidaciones.

“Llora cuando le hacen esas curaciones, se desmaya, todo lo tengo grabado. Ya nos quisieron sacar el domingo con una ambulancia con pretextos absurdos, me mandaron una carta intimidando, pero tienen una responsabilidad”, señaló Zapata.

“Optamos por una opción más generosa y no tan agresiva por su edad y su condición, además está anémica, les dan pésimo de comer y no los nutren”, apuntó la actriz.

Eva Mange es madre de Yolanda Miranda y vivió con su hija ayudando a la crianza de sus nietas hasta la muerte de Miranda.

Por varios años existió un pleito entre Thalía y sus hermanas (sobre todo Laura) porque la exMarimar quería llevarse a su abuela a vivir a Nueva York con ella y su familia, sin embargo, el resto de la familia estuvo en desacuerdo.