Entérate en fotos: Frida Sofía respondió a las polémicas declaraciones de su abuelo, Enrique Guzmán.

Contrario a otras ocasiones, la joven respondió con un tomo más tranquilo.

Hace algunos días el cantante Enrique Guzmán hizo una polémica declaración durante una conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre si haría un dueto con su nieta Frida Sofía, lo cual él negó de forma contundente.

“Para hacer dueto tienen que cantar dos y ella no canta”, dijo el intérprete de 77 años de edad.

Durante la conferencia en la que habló sobre su próximo concierto virtual, aclaró también que ese dueto no sería posible porque no se llevan bien, y señaló que le gustaría tener más conexión con su nieta pero que con las declaraciones de ella es difícil.

“Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella tiene muchos ‘beeps’. Es poco lo que habla y casi todo son groserías, es difícil entenderla”, dijo.

Tras estas declaraciones, Frida Sofía fue contactada por un popular programa de espectáculos, aunque en esta ocasión la hija de Alejandra Guzmán se mostró mucho más tranquila que en otras ocasiones.

“A él y a Alejandra siempre los voy a admirar como artistas, pero como familia han fallado demasiado, han mentido y eso queda en ellos”, declaró la joven.

Frida Sofía también se pronunció sobre los “beeps”, las muchas groserías que su abuelo la acusó de utilizar y aclaró que todo ese lenguaje lo aprendió en su entorno familiar.

Sobre la falta de conexión que el cantante nacido en Venezuela mencionó, Frida respondió a este señalamiento y se defendió: “No hay comunicación, entonces que diga que no quiere cantar conmigo me viene y me va, porque yo a él no quiero ni verlo, mucho menos cantar”.

“Que diga que no canto, está bien, no me importa. Yo sé que es mi pasión, sé que sí canto, sé que no he demostrado mi potencial, pero porque me ha tocado salir adelante sola en esto de mi carrera musical.

“Mucha gente se burla pero no me daré por vencida jamás. Su opinión ya no tiene importancia, en realidad no sé para qué habla de mí si tanto me odia y nada, le deseo lo mejor, que le vaya súper bien en todos sus proyectos y yo en lo mío”, agregó la joven.

Tras varios meses de pelea con su abuelo, su tío Luis Enrique Guzmán y su madre, Alejandra Guzmán, la también empresaria sólo le deseó lo mejor a su abuelo.

“Que Dios lo bendiga, hay muchas cosas que no se han dicho y algún día van a salir, pero él bien sabe. Yo creo que está más enojado con él que conmigo, porque se le ve una rabia cuando habla de mí, un odio que sólo lo está envenenando a él. Le deseo lo mejor, gracias por volver a decir que no quieres cantar conmigo, que yo tampoco contigo, jamás. Por lo menos estamos de acuerdo en eso”, concluyó.