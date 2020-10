FOTOS | Facundo y Delia García ya son novios de nuevo. Regresaron después de un par de meses de estar separados.

Facundo y Delia regresaron. GALERÍA

Después de un par de meses de confinamiento por la pandemia, Facundo platicó con el equipo de Ventaneando sobre su relación con Delia García, y aunque no dijo un absoluto TERMINAMOS, lo dio a entender diciendo que la cuarentena había sido letal para su relación.

Facundo confesó que cuando inició la cuarentena hacían todo juntos y eso afecta, ya que es muy intenso pasar de verse un rato o algunos días a la semana, a estar juntos desayuno, comida, cena y entrenamiento 24 horas pegados. ¡Eso intensifica mucho las cosas! A muchos les puede afectar y a otros beneficiar, ¡al parecer a ellos los afectó!

El conductor dijo: “Esa intensidad es letal para las relaciones, yo creo que acabando esta cuarentena va a haber muchísimos divorcios. Llega un momento en el que reclamas tu espacio y creo que la única forma de hacerlo es cambiándole las reglas a la relación, un rato tú a lo tuyo y un rato yo a lo mío”.

Cuando se le preguntó si habían terminado dijo: ¡no sé! Más bien cambió la forma, cuando algo termina, te dejas de ver y nosotros seguimos siendo mejores amigos... No dijo sí, no dijo no, pero era muy obvio. Nos tenían acostumbrados a sus historias de Instagram, fotos y videos de YouTube juntos, ¡y de repente, todo eso dejó de existir!

Pero el amor pudo más que la pendemia, ¡pues ya subieron contenido juntos nuevamente! Y esto no sorprendió a nadie, siempre supimos que son el uno para el otro. Además, Facundo dijo en una entrevista, que jamás dejó de amar a Delia y que no era su ex, sino su futuro. ¡Ayyyy quién lo viera! Tiene su lado romántico y tierno también nuestro querido Facundo.

¡Les deseamos mucho amor y muchos años más de relación!