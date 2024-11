La agridulce historia de amor entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán

Lamentablemente, este jueves 28 de noviembre falleció la primera actriz Silvia Pinal, quien además de conseguir grandes éxitos en su carrera, también conoció el amor en las diferentes etapas de su vida. Recordamos una entrañable entrevista que le ofreció a Patí Chapoy, en la que cuenta un poco de lo que vivió junto a una de sus parejas, Enrique Guzmán, con quien procreó dos hijos, Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

Durante la relación entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán, no todo fue miel sobre hojuelas, debido a que el cantante era muy posesivo y violento con la actriz.

“Nos conocimos en la tele, yo tenía un programa y lo invité, luego el tuvo un programa y me invitó", aseguró Pinal en la entrevista, explicando que así fue como se conocieron y surgió el amor.

La diva de la Época de Oro del cine mexicano contó a Pati Chapoy que se casó con Enrique en su propia casa, lugar donde se realizó esta emotiva charla con la periodista de espectáculos, y que pasaron su luna de miel en Acapulco. Cuando la conductora de Ventaneando le preguntó a Pinal cómo definía esa relación, contestó: “Al principio muy difícil porque todo mundo le decía a Enrique que yo era mayor que él, pero eso nunca le importó, Enrique siempre me quiso mucho”.

“Tenía que separarme, ya no era posible seguir viviendo en las circunstancias que yo estaba viviendo. Yo tenía un amigo doctor con el que lloraba y un día llegué llorando, y ahí el doctor sí me regañó porque llegué toda golpeada y muy mal, y ahí si me puso como camote”, aseguró Pinal, y dijo que no podía dejar a su esposo aunque la golpeara porque vivió el síndrome de Estocólmo... “lo padecí, dentro de los diez años (de relación), como cuatro”, agregó.