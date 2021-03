Laura Pons confrontó al locutor Arturo ‘El Turry’ Macías tras compartir su historia de agresión sexual.

EXCLUSIVA. Te presentamos el audio en donde Laura Pons enfrenta a Arturo ‘El Turry’ Macias por la agresión sexual que habría sufrido.

Tal como Ventaneando lo dio a conocer este miércoles, la actriz Laura Pons señaló al locutor de radio Arturo “El Turry” Macías de haber abusado de ella cuando tenía 17 años de edad.

Hoy, de 23 años, ella decidió confrontarlo hace unos días para recriminarle lo ocurrido; sin embargo, Arturo negó todos los hechos. Este es el audio de la conversación que ambos sostuvieron:

Laura Pons: “Quería verte de frente y decirte por qué cuando tenía 17 años, me llevaste a un motel y te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar. Es algo que me quería quitar de mi corazón porque es algo que con el paso del tiempo me di cuenta que estaba mal”.

Arturo “El Turry” Macías: “Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo en ningún momento…".

LP: "¿Por qué me llevaste a ese lugar? Yo te dije ese día que yo no quería ir contigo. No entiendo por qué me llevaste a ese lugar siendo menor de edad, con el tiempo me dolió mucho porque supe que fue algo malo”.

AM: “A un motel yo no te lleve. Yo te lleve a fiestas, eventos, inauguraciones...”

LP: “Tengo el nombre del motel donde me llevaste Arturo, no me digas que no. Sí me llevaste a un motel por qué eres así. No tuvimos relaciones sexuales, pero me tocaste, era la primera vez que yo veía pornografía. Tenía que decírtelo de frente y me sorprende que los estés negando”.

AM: "¿Cómo voy a ponerte pornografía? Te agradezco la confianza de que estés platicando y te abras. Toda mi intención siempre fue buena, yo nunca pensé en aprovecharme de ti en algún momento. El que nada debe nada teme, por eso estoy aquí platicando contigo, estoy abierto a platicar. ¿O te quieres hacer fama?”.

LP: “Yo no quiero nada a mí me vale...”.

Trascendió que tras esta confrontación y la denuncia pública que Laura Pons lanzó a través de Ventaneando, Arturo Macías fue suspendido como locutor del programa ‘HOY’ en tanto no se investigue el caso.

