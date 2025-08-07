Fue una estrella de talla mundial, quedó en estado de indigencia y lo rescató una familia mexicana

Cuando un artista musical está en la cima, es difícil pensar un destino diferente a la fama y la fortuna. Sin embargo, muchas personas vuelven a tener una vida normal después de posicionar canciones en las listas de éxitos. También hay quienes encuentran grandes dificultades económicas, como es el caso de Luis Font, exintegrante del grupo Locomía.

En los años 80, esta agrupación se volvió inconfundible en la cultura pop. Sus trajes extravagantes en colores vivos y baile con abanicos los llevó de las discotecas de Ibiza hasta las listas de hits internacionales. Ahora, uno de sus exintegrantes relata cómo logró salir de la indigencia gracias a una familia mexicana.

Luis Font: de alcanzar el éxito con Locomía a cantar en el metro de Madrid

En exclusiva para Ventaneando, Luis Font confesó que una depresión lo llevó a dormir en las calles y cantar en el metro de Madrid para sobrevivir. También enfrentó problemas de adicciones, lo cual llevó al artista a una situación que describe como “más allá de tocar fondo”.

Luis tenía tan solo 16 años cuando se integró a Locomía, grupo formado por su hermano, Xavier Font. A este último lo acusa de diversos maltratos, y él narró que la falta de apoyo después de la desintegración del grupo lo hundió poco a poco.

Entre lágrimas, dice que no pidió ayuda porque “me avergonzaba tanto de lo que me estaba pasando y porque no me lo merecía”.

Hasta hace unos meses, Luis Font vivía en la indigencia en Madrid, pero una familia mexicana lo contactó y le financió el viaje a México. Llegó a nuestro país en marzo y actualmente vive en Morelia, con esa misma familia.

“Me siento mejor que nunca”, declaró para Ventaneando. En la capital michoacana también hace muestra de su talento musical y legado, aunque de manera adicional creó un negocio de paella a domicilio.