Miss Jamaica abandona el hospital en silla de ruedas tras su grave caída en Miss Universo ¿Qué sigue para su recuperación?

La representante de Jamaica, Gabriel Henry, volvió a aparecer públicamente luego del accidente que sufrió durante el certamen de Miss Universo 2025 y que generó preocupación tanto en el mundo de las pasarelas como entre sus seguidores. Anteriormente, la concursante había hecho una breve aparición y había difundido mensajes en donde confirmaba que se encontraba en proceso de recuperación y bajo supervisión médica.

Su reaparición fue recibida con muestras de apoyo, mensajes de ánimo y buenos deseos por parte de fans, colegas y organizaciones vinculadas a los concursos de belleza, quienes destacaron su fortaleza y actitud positiva frente a la situación.

Reaparece Miss Jamaica saliendo del hospital

En las imágenes que se difundieron en redes sociales se logra ver como Henry abandona el hospital en una silla de ruedas, según información del periodista Damion Mitchell, Miss Jamaica fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

Aunque Miss Jamaica mantuvo discreción sobre algunos detalles, dejó claro que se encuentra enfocada en su salud y en seguir las indicaciones médicas, priorizando su bienestar tras el incidente.

¿Qué pasó con Miss Jamaica?

El pasado 19 de noviembre la representante de Jamaica cayó por una abertura en la pasarela preliminar de vestidos durante el certamen celebrado en Bangkok, Tailandia, provocando que fuera atendida de inmediato por el equipo médico del evento y trasladada al Paolo Rangsit Hospital, donde ingresó a cuidados intensivos.

En los días siguientes, se confirmó que la belleza jamaicana había sufrido una hemorragia intracraneal que provocó pérdida de conciencia, fractura de un hueso orbital, laceraciones faciales y otras lesiones significativas.

Recientemente, Gabrielle Henry fue repatriada a Jamaica en un vuelo con escolta médica, donde fue trasladada a otro centro de salud para continuar con su tratamiento y rehabilitación especializada.

Debido a lo ocurrido la Miss Universe Organization (MUO) ha asumido la responsabilidad de cubrir todos los gastos médicos y logísticos, incluyendo el tratamiento en Tailandia, el traslado y la atención en Jamaica, así como los costos de alojamiento para su madre y su hermana durante la estancia hospitalaria.