En Exclusiva: Maribel Guardia protagonizó Perfume de Gardenias tras emergencia médica de Marjorie de Sousa
El incidente tomó por sorpresa a toda la producción, sin embargo, el elenco supó contestar a tiempo a esta emergencia para no cancelar la obra.
Durante este fin de semana Marjorie de Sousa tuvo que bandonar la obra de teatro Perfume de Gardenias de la cual es protagonista, esto debido a que su estado de salud se complicó y tuvo que ser trasladada de emergenacia al hospital para su atención médica. Ante este imprevisto Maribel Guardio tomó su lugar. En Esxclusiva para Ventaneando, Luis de Alba y Rosa Gloria Chagoyán contaron lo que realmete pasó arriba del escenario.