En Exclusiva: Barbara Torres revela los verdaderos motivos por la que fue trasladada de emergencia
Tras viviri un momento de angustia la actriz Barbara Torres reveló los verdaderos motivos por la que fue trasladada de emergencia en Tamaulipas luego de dar funsión.
La actriz Barbara Torres habló en exclusiva para Ventaneando para dar a conocer su estado de salud luego de que fuera trasladada de emergencia a un hospital en Tamaulipas, tras concluir una presentación en el lugar. Actualemte, ya se encuntra en proceso de recuperación.